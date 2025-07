Perth Glory Milan, Allegri cambia volto alla squadra: recupero importante ed esordio dal primo minuto. Il livornese ha le idee chiare

Perth Glory Milan, Massimiliano Allegri è pronto a rilanciare il recuperato Alex Jimenez e a schierare dal primo minuto Estupinan

Giovedì 1° agosto 2025, alle ore 12:20 italiane (le 20:20 locali), il Milan scenderà in campo all’Optus Stadium di Perth per affrontare il Perth Glory. Questa amichevole rappresenta l’ultimo impegno della tournée rossonera tra Asia e Oceania, un’occasione cruciale per il nuovo allenatore Massimiliano Allegri per affinare la sua strategia e definire gli equilibri tattici della squadra in vista della nuova stagione.

Allegri e le Sperimentazioni Tattiche

L’arrivo di Allegri sulla panchina del Milan ha portato una ventata di novità e la tournée estiva si è rivelata un laboratorio ideale per le sue sperimentazioni. Come riportato questa mattina da Tuttosport, il tecnico rossonero sta cercando di trovare la quadra perfetta per la sua squadra. Nella recente amichevole contro il Liverpool, il Milan ha mostrato segnali incoraggianti, evidenziando una notevole flessibilità tattica.

Il 4-3-3 dinamico visto contro i Reds si trasforma fluidamente in un 4-2-3-1 in fase di possesso palla, garantendo maggiore ampiezza e creatività in attacco. Quando il pallone è in mano agli avversari, la squadra si riorganizza rapidamente in un solido 4-4-2, garantendo una copertura efficace e una maggiore solidità difensiva. Questa adattabilità sarà fondamentale per affrontare le diverse sfide che attendono il Milan nel corso della stagione.

Recuperi Importanti e Nuovi Ingressi

Per l’imminente sfida contro gli australiani del Perth Glory, Allegri potrà contare su importanti rientri. Alex Jimenez, dopo aver seguito un programma di recupero mirato a causa di un leggero problema fisico, è tornato a disposizione del tecnico e potrebbe finalmente accumulare minuti preziosi sul campo. La sua presenza è una buona notizia per la fascia difensiva rossonera.

Un altro elemento su cui si concentreranno i riflettori è il nuovo acquisto Pervis Estupiñán. L’esterno ecuadoriano, che ha già avuto un assaggio di gioco contro il Liverpool, dovrebbe ricevere molto più spazio in questa partita, come sottolineato da Tuttosport. Estupiñán è un giocatore con grandi qualità fisiche e tecniche, capace di ricoprire l’intera corsia sinistra con energia e determinazione. Il suo inserimento nel sistema di gioco di Allegri è un punto chiave per la strategia del Milan.

Il Ruolo di Tare e le Aspettative

Il nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, sta lavorando a stretto contatto con Allegri per costruire una squadra competitiva e in linea con le ambizioni del club. Le amichevoli come quella contro il Perth Glory non sono solo test tattici, ma anche occasioni per valutare lo stato di forma dei giocatori e per integrare al meglio i nuovi arrivi.

Questa tournée in Asia e Oceania ha permesso al Milan di aumentare la propria visibilità internazionale e di rafforzare il legame con i tifosi in queste regioni. La partita contro il Perth Glory rappresenta l’ultimo tassello di questo percorso, prima del ritorno in Italia e dell’inizio degli ultimi preparativi per la nuova stagione. I tifosi si aspettano un Milan combattivo, organizzato e capace di esprimere un bel calcio, e le indicazioni emerse da queste amichevoli sembrano andare nella giusta direzione. Sarà interessante vedere come Allegri utilizzerà quest’ultima opportunità per perfezionare gli schemi e le gerarchie in vista degli impegni ufficiali.