Tomori: «E’ giusto aver avuto tempo di rilassarci, ma ora dobbiamo lavorare per essere pronti per la prima partita». Le parole del difensore rossonero

Fikayo Tomori ha parlato ai microfoni di Milan Tv dal ritiro rossonero di Dubai. Ecco le parole del difensore del Milan:

«È stata una buona ripartenza dopo un piccolo break. Siamo felici e pronti per allenarci. Il tempo è diverso da Milano. Siamo felici di essere qui. Siamo un po’ stanchi, ma felici. Mi sono rilassato. Questa stagione è così. Ora dobbiamo essere pronti per le prossime partite. Non vedo l’ora di giocare la prima partita a Salerno. Oggi abbiamo recuperato Bennacer e Bakayoko e alcuni giocatori dal Mondiale. Siamo pronti ed eccitati. È giusto aver avuto tempo di rilassarci e di recuperare, ma ora dobbiamo lavorare per essere pronti per la prima partita»