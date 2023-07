Tomori su Leao: «È già molto forte, quando arrivai al Milan..»

Tomori ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole in vista della prossima stagione rossonera e su Maldini

Intervistato in esclusiva da Sky Sport, Tomori ha detto la sua in vista della prossima stagione del Milan ma non solo: le sue parole su Leao:

«È già molto forte, ma può esserlo ancora di più. Anni fa, quando arrivai al Milan, dissi che c’era un giocatore diverso da tutti, quello era Rafa. Ha tutto: tiro, assist, qualità, potenza. Sa che deve essere ancora più attento e focalizzato durante i riscaldamenti, lo controllo con lo sguardo. Per noi è importantissimo»

L’INTERVISTA DI SKY SPORT A TOMORI