Tomori fa felice Allegri! Piena disponibilità del difensore, l’inglese convocato per la Roma. Le ultimissime

Tomori sorprende positivamente Allegri e dà piena disponibilità per la gara di domani contro la Roma: inglese convocato

Domani sera, il Milan ospiterà la Roma a San Siro per la 10ª giornata del campionato di Serie A Enilive. A margine dell’allenamento pomeridiano, sono arrivate novità importanti e inattese sul fronte dei convocati in casa rossonera.

Convocati Milan, Il Ritorno a Sorpresa di Fikayo Tomori

La notizia che ha sorpreso tutti è il recupero lampo in difesa: nonostante la sua assenza fosse data «praticamente per scontata», il difensore Fikayo Tomori stringerà i denti e «ci sarà contro la Roma».

Stando a quanto appreso dalla redazione di Milannews24, il difensore inglese, pur reduce da un problema al ginocchio rimediato nell’ultima gara, rientra tra i convocati di Massimiliano Allegri.

Questa è una notizia fondamentale per la retroguardia rossonera, soprattutto considerando che lo stesso Allegri, in conferenza stampa, aveva paventato l’assenza del suo pilastro difensivo a causa di un problema che sembrava più serio. La presenza di Tomori, leader carismatico e tecnico, offre al Milan una risorsa cruciale per affrontare l’attacco della capolista Roma.