Tomori bocciato dai giornali: «Un disastro, due errori gravi». Per la carta stampata è il peggiore in campo di Inter-Mian

Bocciatura pesante per Fikayo Tomori dopo Inter-Milan.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 4,5 – Si lascia ingannare da Lautaro sul gol dell’1-0, lo perde d’occhio anche sul raddoppio, non riesce ad arginare l’ispiratissimo argentino. Gli errori davvero gravi sono due, ma pesano come macigni. Per una delle colonne rossonere è serata da dimenticare.

CORRIERE DELLO SPORT 4,5 – Un disastro. È vero che Lautaro era in stato di grazia, ma la sensazione è che proprio i colpi e le caratteristiche dell’argentino lo mettano in crisi. Lo spazio che gli lascia sull’1-0 è un errore grave. Ed è sempre lui a tenerlo un gioco sul 2-0.

TUTTOSPORT 5 – Colpevole, ma non come Kalulu, sul primo gol; mentre il raddoppio dell’Inter è tutto demerito suo: prova – invano – a mettere in fuorigioco Martinez quando capisce che non l’avrebbe mai preso.