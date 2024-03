Pobega torna parzialmente in gruppo: il Milan festeggia il suo rientro – FOTO

Pobega torna parzialmente in gruppo: il Milan festeggia il suo rientro sul campo di Milanello. Le ultime sulle condizioni del centrocampista

Tommaso Pobega è vicino al ritorno in campo dopo il lunghissimo infortunio che l’ha tenuto fermo ai box. Il centrocampista rossonero ha svolto almeno una parte di lavoro in campo ed in gruppo e lo testimoniano le foto pubblicate sui social dal club rossonero.

PAROLE – «Ciao Tommy». Inoltre, si pensa che Pobega possa tornare a disposizione nei giorni seguenti alla partita contro la Fiorentina.