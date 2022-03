Tognazzi: «Torti arbitrali grossi nei confronti del Milan in Italia e in Europa»

Gianmarco Tognazzi, tifoso del Milan, ha analizzato i tanti torti arbitrali subiti dai rossoneri in stagione: le sue parole

Intervenuto a Sky, Gianmarco Tognazzi ha parlato in questi termini della stagione del Milan:

«Il Milan quest’anno sia in Champions che in campionato ha subito dei torti arbitrali che non hanno pari. Il risultato con l’Atletico è falsato e quello col Porto quasi. I rossoneri non sono usciti dalla competizione per lo scontro diretto con i Reds ma da decisioni che hanno falsato il suo percorso. Così come in campionato in cui la squadra di Pioli ha 6-8 punti in meno che farebbero la differenza e renderebbero ininfluente la partita dell’Inter a Bologna».