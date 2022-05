Tiribocchi: «Scudetto? Dico Milan perché…». Le parole dell’ex attaccante

L’ex attaccante e ora stimato opinionista televisivo Simone Tiribocchi tra i tanti temi trattati ai microfoni di JuventusNews24 ha parlato anche della lotta scudetto. Ecco le sue parole:

«No ormai il Napoli è fuori dai giochi, non rientra più nella lotta. E’ una sfida a due per la quale avevo indicato il recupero di Bologna come partita chiave. Se l’Inter avesse vinto io sono convinto che avrebbe vinto anche lo scudetto, ma non è andata così. Ora inevitabilmente dico Milan perchè a questo punto è importante poter dettare i ritmi e in più i rossoneri hanno gli scontri vantaggi a loro favore»

