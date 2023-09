Reijnders ha le idee chiare: fissato l’obiettivo

Tijjani Reijnders, nuovo centrocampista del Milan, ha un obiettivo chiaro per la stagione in corso: le sue dichiarazioni

Durante l’intervista a Nos, Reijnders ha parlato così dell’obiettivo stagionale del Milan:

Anche se la stagione è appena iniziata, siamo sulla strada giusta. Voglio davvero vincere lo scudetto. Non ho vinto nessun trofeo in vita mia, voglio che il primo sia in questo bellissimo club

