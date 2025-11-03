Tifosi vip Milan Roma – Tanti volti noti hanno assistito al big match della decima giornata del campionato di Serie A

Il Milan ha vinto 1-0 contro la Roma grazie al gol di Pavlovic e al calcio di rigore parato da Maignan. Un successo che consente alla squadra di Massimiliano Allegri di accorciare sulla vetta della classifica occupata dal Napoli. Azzurri a quota 22 punti, seguono Milan, Inter e Roma a 21.

Allo Stadio San Siro ad assistere a questa serata positiva per i rossoneri c’erano diversi tifosi vip: Sarah Toscano, Sangiovanni, Jake La Furia, Anna Pepe, Simba. Sono stati fotografati con la maglia del Milan a bordocampo. Erano presenti anche Melissa Satta, Carlo Cracco e il solito Adriano Galliani.

Questo il post del club sul proprio account Instagram. “Stelle sul palco, stelle sugli spalti“, questa la descrizione!