Tifosi vip Milan Roma, il post Instagram del club: avete visto? - FOTO

Infortunio Santiago Gimenez, il messicano migliora: l'attaccante ha messo nel mirino quella partita. Allegri sorride

Milan Roma, eroe Maignan: il rigore parato a Dybala decide il match. L'aiuto decisivo dell'ex Juventus Filippi. Cosa è successo a Milanello, la ricostruzione

Esonero Pioli, Fiorentina decisa: già scelto il sostituto, cosa manca prima dell'annuncio ufficiale sull'addio dell'ex Milan

Guida, gesto clamoroso in Milan Roma: calcetto dell'arbitro a Saelemaekers dopo il rigore parato da Maignan. L'ex arbitro Cesari: «Comportamento inammissibile» - VIDEO

Milan news 24

Published

2 minuti ago

on

By

Milan

Tifosi vip Milan Roma – Tanti volti noti hanno assistito al big match della decima giornata del campionato di Serie A

Il Milan ha vinto 1-0 contro la Roma grazie al gol di Pavlovic e al calcio di rigore parato da Maignan. Un successo che consente alla squadra di Massimiliano Allegri di accorciare sulla vetta della classifica occupata dal Napoli. Azzurri a quota 22 punti, seguono Milan, Inter e Roma a 21.

Allo Stadio San Siro ad assistere a questa serata positiva per i rossoneri c’erano diversi tifosi vip: Sarah Toscano, Sangiovanni, Jake La Furia, Anna Pepe, Simba. Sono stati fotografati con la maglia del Milan a bordocampo. Erano presenti anche Melissa Satta, Carlo Cracco e il solito Adriano Galliani.

Questo il post del club sul proprio account Instagram. “Stelle sul palco, stelle sugli spalti“, questa la descrizione!

