Milan Roma, San Siro tutto esaurito: tanti vip in Tribuna. Cantanti, piloti ed ex milanisti presenti!

Milan Roma con oltre 70.000 spettatori presenti allo Stadio San Siro. Tanti tifosi vip saranno presenti questa sera

Lo stadio di San Siro si prepara a vestirsi a festa per accogliere il big match tra il Diavolo e i Giallorossi, confermandosi ancora una volta tempio del calcio e palcoscenico di eventi unici. Si prevedono circa 75.000 spettatori sugli spalti, pronti a sostenere i propri beniamini in una sfida cruciale per la classifica.

Tuttavia, l’attenzione non sarà concentrata solo sul campo da gioco. La celebre Tribuna d’Onore di San Siro si trasformerà in un vero e proprio red carpet per l’occasione, attirando personalità di spicco dal mondo della musica, dello spettacolo e dello sport, trasformando l’evento in un appuntamento mondano di prim’ordine.

Musica, Moda e Motori: La Tribuna VIP

Il parterre di ospiti in Tribuna sarà particolarmente ricco. Dalla scena musicale italiana, spiccano nomi di grande richiamo come il rapper Capo Plaza e l’icona hip-hop Jake la Furia. Saranno presenti anche i talenti emersi dai reality e dalle classifiche, come il giovane cantautore Sangiovanni, la rapper Anna Pepe e la vincitrice di Amici Sarah Toscano, affiancati da 22 Simba.

Il mondo dello spettacolo sarà rappresentato dalla showgirl e conduttrice televisiva Melissa Satta. Non mancherà l’eccellenza italiana della ristorazione con lo chef stellato Carlo Cracco, a testimonianza di come l’evento calcistico attragga personalità da ogni settore.

A dare un tocco internazionale e sportivo ci sarà anche il pilota francese di Formula 1 Pierre Gasly, sempre pronto a godersi l’atmosfera del grande calcio italiano. Presente anche l’atleta azzurro del salto triplo Andrea Dellavalle.

Il Ritorno degli Eroi Rossoneri

Un focus speciale, come riporta La Gazzetta dello Sport, sarà riservato al ritorno a casa di diverse leggende e figure storiche del club. Tra gli ex rossoneri attesi a San Siro, ci sono:

Dida , lo storico portiere brasiliano, pilastro delle vittorie europee del Milan .

, lo storico portiere brasiliano, pilastro delle vittorie europee del . Christian Abbiati , altro portiere simbolo dell’era moderna del club.

, altro portiere simbolo dell’era moderna del club. Massimo Taibi , al Milan nel 90/91 e 97/98

, al Milan nel 90/91 e 97/98 Cristian Zaccardo , il difensore campione del Mondo 2006.

, il difensore campione del Mondo 2006. Immancabile, il dirigente e storico amministratore delegato Adriano Galliani, figura chiave dei successi del Diavolo.

La combinazione di un’affluenza di pubblico massiccia e la presenza di così tante celebrità internazionali e icone del club garantirà un’atmosfera unica e carica di aspettative per il confronto cruciale tra i rossoneri e la squadra della capitale.