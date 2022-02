ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Gazzetta: «Tifosi Milan non rimpiangono Donnarumma, ma i soldi della cessione». Così la rosea sull’avvicendamento in porta

Questa mattina La Gazzetta dello Sport torna sul parallelismo Maignan-Donnarumma.

Perché Maignan non è Gigio ma finora non mai capitato ai tifosi di rimpiangere il ragazzo di casa partito a parametro zero. Semmai è capitato di rimpiangere che il suo addio non abbia appunto portato soldi nelle casse del Milan, soldi da reinvestire in altri acquisti, perché poi capitano partite come Milan-Samp, gol speciali, suspense e lieto fine.