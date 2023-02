Tiago Pinto su Zaniolo: «Le uniche offerte sono quelle del Bournemouth e del Galatasaray». Le parole del GM della Roma

Tiago Pinto ha parlato in conferenza stampa del caso Zaniolo. Ecco le parole del GM della Roma:

«Se qualcuno pensa che lui è andato via per la mancanza del rinnovo allora si sbaglia totalmente. Nicolò è stato amato come pochi giocatori, nel momento in cui si rifiuta di indossare la maglia della Roma si va oltre a ogni discussione sul rinnovo. Se guardate le big analizzate quanti giocatori hanno perso a parametro zero, la Roma non ha mai avuto grosse perdite da questo punto di vista. Anche io posso pensare che dovrei guadagnare una tale cifra, ma se poi chiedo di andare via e le uniche offerte sono quelle del Bournemouth e del Galatasaray una riflessione personale me la faccio se sono scarso io o se c’è qualcosa di diverso che non va»