Tiago Pinto chiarisce: «Roma interessata a Dalot? Ecco cosa rispondo»

Il direttore sportivo della Roma Tiago Pinto ha fatto il punto sul mercato, rispondendo anche alle domande su Dalot. Le parole

Ai microfoni di Sky Sport, Tiago Pinto, ds della Roma, ha analizzato la situazione del club,soffermandosi anche sulle voci di mercato sull’ex Milan Dalot e su Zakaria.

DICHIARAZIONI – «Zakaria e Dalot? Non mi piace parlare di giocatori sotto contratto con altri club, l’unica volta che ho parlato è stato su Vina e poi ho perso 10 giorni in più per prenderlo. Il calciomercato qui deve restare sostenibile, ma vogliamo rinforzare la rosa. In Italia si parla sempre di mercato, ma per vincere devono funzionare anche le altre aree del club. Quello che stiamo facendo noi a Trigoria è molto importante per il futuro di questo club».