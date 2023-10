Thuram a Dazn: «Paragone con Ibrahimovic? Spero di fare come lui»

Nel postpartita di Torino-Inter, Marcus Thuram ha parlato così a Dazn dicendo la sua anche sul paragone con l’ex Milan Ibrahimovic

Le parole nel postpartita di Torino-Inter, di Marcus Thuram a Dazn anche sul paragone con l’ex Milan Ibrahimovic:

«Ogni partita fuori casa in Serie A è molto complicata, sapevamo che qui a Torino era dura. Abbiamo cominciato bene nel primo tempo, nel secondo abbiamo segnato. Bella vittoria. Soffrire a casa del Torino è normale. È una squadra molto fisica. Abbiamo aggiustato quelle 2-3 cose dopo il primo tempo ed è andata meglio. Denzel è un gran giocatore, mi piace giocare con lui. Mi ha fatto un grande assist e lo ringrazio. Squadra di grande livello, sono contento di essere qua e poter aiutare la squadra in ogni partita. Io simile a Ibra? Bello essere paragonato ad un grande giocatore come Zlatan, spero di fare come lui».