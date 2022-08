Thiaw a Milan Tv: «E’ incredibile, ancora non ci credo…». Le parole del nuovo calciatore rossonero

Malick Thiaw ha parlato ai microfoni di Milan Tv delle emozioni di essere un calciatore del Milan. Ecco le parole del nuovo acquisto:

ESSERE AL MILAN – «È incredibile, ancora non ci credo. È la prima volta che sono qui ed è fantastico. Sono davvero molto felice ed emozionato. Appena è arrivata la chiamata l’ho detto ai miei genitori. Per me si tratta di una grande opportunità e sono molto felice di essere qui».

SERIE A – «In Serie A ci sono ottime squadre che fanno bene anche in Champions League. Seguo la Serie A e a volte scelgo il Milan alla Playstation».

BUNDESLIGA – «In Germania il gioco è molto tattico e devi seguire le indicazioni dell’allenatore. Do sempre il 100% e ci metto passione. Quando scendi in campo devi dare il 100%, non hai altra scelta».

IDOLO – «Il mio idolo era Yaya Toure perché anche io ero centrocampista. Penso di essere bravo in copertura, nei duelli aerei e sono abbastanza veloce. Sono questi i miei punti di forza».

SCHALKE 04 – «Mi sono allenato alcuni mesi con la prima squadra ed è andata bene, non è stato difficile perché mi sono sempre allenato duramente. C’è molta differenza anche negli stadi, da un giorno all’altro giochi davanti a 60mila persone, la differenza c’è eccome ma così sono migliorato».

STAGIONE DEL MILAN – «Ho seguito tutta la stagione, specialmente in inverno perché c’era già stato un contatto con il Milan. Ho cercato di seguire ogni partita, quello che è successo è incredibile. Complimenti! Sono molto orgoglioso di essere qui e spero di giocare e debuttare il prima possibile».