Thiago Silva esulta dopo la vittoria sull’Inter nel Mondiale per Club e svela i consigli di Allegri: indizio di mercato? I tifosi sognano

Thiago Silva, difensore del Fluminense e leggenda del Milan, ha fatto sognare i tifosi rossoneri dopo la vittoria contro l’Inter al Mondiale per Club

Il Fluminense ha compiuto un’impresa notevole battendo l’Inter per 2-0 negli ottavi di finale del Mondiale per Club, e il capitano della squadra brasiliana, il difensore Thiago Silva, ex colonna di Milan e Paris Saint-Germain, ha condiviso le sue impressioni a Sport Mediaset dopo il fischio finale. La vittoria, frutto di una prestazione solida e combattuta, ha permesso al Flu di accedere al turno successivo, sorprendendo molti addetti ai lavori.

“Sono contento della partita che abbiamo fatto”, ha dichiarato Thiago Silva con evidente soddisfazione. “Non è facile giocare così contro l’Inter. Sapevamo che era difficile, difensivamente abbiamo fatto una buona partita, pur non riuscendo a giocare come siamo abituati con la palla perché loro pressavano e faceva molto caldo. Ma sono contento». Le condizioni climatiche avverse e il pressing asfissiante dei nerazzurri non hanno impedito alla formazione brasiliana di imporre il proprio gioco e di conquistare un successo prezioso.

I “segreti” svelati da Massimiliano Allegri

Il difensore brasiliano ha poi rivelato un retroscena interessante sulla preparazione alla partita, un aneddoto che ha catturato l’attenzione degli appassionati di calcio italiani.

Si era informato sull’Inter? «Sono appassionato di calcio e questa settimana ho chiamato Allegri, con cui sono molto amico. Gli ho chiesto info sull’Inter, lui me ne ha parlato molto bene come squadra, perché la rispetta molto. Mi ha passato buone informazioni!». Il riferimento è a Massimiliano Allegri, l’esperto allenatore toscano attualmente nuovo allenatore del Milan e noto per i suoi successi alla guida della Juventus e, in precedenza, del Diavolo. I consigli dell’allenatore livornese potrebbero aver fornito a Thiago Silva e al suo staff informazioni cruciali sulla tattica e sui punti di forza della formazione meneghina.

E del Milan non avete parlato? «Non siamo riusciti a parlare di quello, avevamo poco tempo. Però gli ho detto che a gennaio se riesco passo a trovare lui e Ibra». Un’ulteriore rivelazione che farà piacere ai tifosi del club rossonero. Il riferimento a Zlatan Ibrahimović, leggenda svedese e attuale dirigente del club lombardo, suggerisce un legame ancora forte tra il difensore brasiliano e la sua ex squadra, con cui ha vinto uno scudetto. L’incontro a gennaio potrebbe essere l’occasione per un gradito ritorno a Milano e un amarcord tra vecchie glorie del calcio italiano.

La prestazione di Thiago Silva e del Fluminense contro l’Inter dimostra la determinazione e la qualità della squadra brasiliana in questo Mondiale per Club. Il percorso è ancora lungo, ma l’avvio è stato promettente.

A DAZN il brasiliano ha poi aggiunto: «Risultato molto importante per noi. Non era facile, l’Inter è arrivata in finale di Champions poco meno di un mese fa. Non dobbiamo lottare su ogni pallone, tutti insieme. Oggi, in difesa, siamo stati molto solidi: il gioco ci è mancato ma ci porta comunque avanti. Sono sicuro che i tifosi del Milan abbiano apprezzato: dedico la vittoria anche a loro, ho pensato a loro tutta la partita».