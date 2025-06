Inter, addio al Mondiale per Club: il Fluminense dell’ex Milan Thiago Silva trionfa

Inter, è ufficialmente zero titoli: eliminazione agli ottavi del Mondiale per Club: passa il Fluminense dell’ex Milan Thiago Silva

Un sogno infranto e una stagione amarissima per l’Inter, che vede svanire anche l’ultima speranza di un trofeo, uscendo dal Mondiale per Club. A spegnere le ambizioni nerazzurre è stato il Fluminense, la formazione brasiliana guidata dall’esperto Thiago Silva, difensore centrale e capitano con un glorioso passato nelle file del Milan. La sconfitta per 2-0 ha sancito l’eliminazione dell’undici di mister Cristian Chivu, mettendo fine a una competizione che l’Inter sperava potesse regalare qualche gioia in un’annata finora avara di soddisfazioni.

La serata al “Maracanã” (o allo stadio dove si è svolta la partita, se specificato in futuro) è iniziata nel peggiore dei modi per i lombardi. Appena tre minuti dopo il fischio d’inizio, un’evidente disattenzione generale della retroguardia interista ha permesso a Germán Cano, attaccante argentino e bomber prolifico del Flu, di insaccare la rete del vantaggio. Un gol fulmineo che ha stravolto i piani tattici del giovane tecnico rumeno, Cristian Chivu, ex colonna della difesa nerazzurra.

L’Inter ha faticato enormemente a costruire azioni pericolose per gran parte dell’incontro. Le vere e proprie occasioni per la squadra di Via della Liberazione sono arrivate solo nelle battute finali della partita, quando la necessità di pareggiare ha spinto i bauscia in avanti. Questo atteggiamento offensivo ha però lasciato ampi spazi per le ripartenze letali del Fluminense. Ed è proprio su una di queste che, nel pieno recupero, Hércules, centrocampista dinamico e tra i migliori in campo, ha siglato il raddoppio, mettendo il sigillo sulla qualificazione e condannando definitivamente l’Inter.

Con questa eliminazione, il Mondiale per Club si chiude per i meneghini, che vedono così terminare la loro stagione senza alcun titolo. Un bilancio decisamente deludente per un club con le ambizioni dell’Internazionale. Il Fluminense, invece, festeggia una storica qualificazione ai quarti di finale, dove affronterà la vincente tra il Manchester City, colosso inglese e campione d’Europa, e l’Al-Hilal, la temibile formazione saudita. Per i tifosi del Tricolor, la speranza di proseguire il sogno mondiale è più viva che mai.