Thiago Motta pensa già al Milan: le parole dell’allenatore del Bologna in vista della prima giornata di Serie A

Il tecnico del Bologna Thiago Motta, intervistato ai canali ufficiali del club rossoblu, ha commentato il calendario di Serie A, che vedrà subito il confronto con il Milan. Le sue parole.

THIAGO MOTTA – «Un inizio di stagione stimolante che nelle prime cinque giornate ci vedrà affrontare subito Milan e Juventus, tra le squadre più forti del campionato, poi il Cagliari neopromosso e certamente motivato dal ritorno in Serie A, il Verona in trasferta e il Napoli Campione d’Italia. Sono convinto però che il calendario incida relativamente sul percorso di una squadra. Sono abituato a ragionare gara per gara nella certezza che non esistono partite facili. Sarà quindi importante farsi trovare pronti fin da agosto, con la rosa completata il più presto possibile già durante il ritiro, onde ottenere le condizioni e motivazioni ottimali per scendere in campo ogni domenica con l’atteggiamento di chi vuole raggiungere gli obiettivi che si è fissato»