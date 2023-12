Thiago Motta orgoglioso di Zirkzee: «Ha tanta qualità»

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è Zirkzee. Thiago Motta ha elogiato le qualità del suo attaccante in conferenza stampa

Thiago Motta gongola. Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è Zirkzee. L’allenatore del Bologna ha elogiato le qualità del suo attaccante in conferenza stampa:

«Lui lo sa molto bene perché lo fa. Ha grandissima qualità, è un giocatore di un profilo difficile da trovare oggi, in tutti i sensi. Ha grande qualità tecnica e fisica, però è altruista: pensa prima al gruppo e poi a se stesso. Questo gli dà qualcosa in più di tanti altri calciatori che magari non hanno questa propensione. Lui ce l’ha e siamo contenti, lo è anche lui e sa che deve continuare come sempre. Dal primo giorno sta lavorando e per questo, insieme ai suoi compagni che lo aiutano, riesce a fare quello che sa fare»