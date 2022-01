Theo Hernandez sulla Francia: «Una gioia giocare lì con mio fratello»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Theo Hernandez ha parlato anche della gioia di aver ritrovato la nazionale francese e di condividere l’esperienza con suo fratello

Nell’intervista a The Athletic Theo Hernandez ha anche parlato del ritorno nella nazionale francese. Le sue parole:

«La chiamata di Deschamps è stata uno dei momenti più belli dello scorso anno. Incredibile, un momento che aspettavo da tantissimo: non vedevo l’ora di giocare con mio fratello. Lo abbiamo fatto in passato, ma con la Nazionale non è la stessa cosa. La vittoria della Nations League è stata una grandissima esperienza. Il mio obiettivo è quello di lavorare e dare il massimo per andare a Mondiale: ovviamente spero di andarci con mio fratello, sarebbe la realizzazione di un sogno».