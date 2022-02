ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Theo Hernandez squalificato con la Sampdoria: come sarà sostituito l’esterno di Pioli nel match coi blucerchiati

Dopo il rosso rimediato nel derby Theo Hernandez non sarà a disposizione nella prossima partita di campionato contro la Sampdoria.

Come riporta Tuttosport Pioli dovrebbe portare Calabria (probabilmente a riposo in Coppa Italia) a sinistra per sopperire all’assenza del francese.