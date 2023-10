Theo Hernandez Milan: la strategia del club per respingere l’assalto delle big sul mercato

Il Milan vuole blindare Theo Hernandez così da respingere l’assalto delle big europee sul mercato. La strategia del club

No alla cessione. Il Milan vuole blindare Theo Hernandez così da respingere l’assalto delle big europee sul mercato. La strategia del club:

come riportato da la Gazzetta dello Sport la priorità rossonera in questo momento sembra essere quella di trovare un’intesa con Maignan, ma anche la questione Hernandez non sarà sottovalutata sia perché è considerato da Pioli uno dei pochissimi insostituibili (dopo l’addio di Ballo-Touré non ha un alter ego “puro”) sia perché a Genova, prima della sosta, con Calabria non in campo, ha indossato la fascia da capitano. Nel mondo Milan, insomma, ha un peso notevole: è un leader in grado di dare la scossa quando in campo parte con la palla al piede e accelera, ma anche quando fa sentire la sua voce nello spogliatoio