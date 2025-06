Theo Hernandez Milan, non è da escludere la pista che lo vedrebbe fuori rosa: la situazione è questa. Le ultimissime sui rossoneri

La situazione tra il Milan e Theo Hernandez si sta facendo sempre più tesa, e l’ipotesi di un “fuori rosa” per il terzino francese, qualora non dovesse concretizzarsi una sua cessione, sta diventando una possibilità concreta. Un epilogo difficile da immaginare fino a pochi mesi fa, ma che riflette il pugno duro della dirigenza rossonera.

Theo Hernandez, il cui contratto scade nel giugno 2026, ha rifiutato in modo categorico le proposte dall’Arabia Saudita, tra cui quella dell’Al-Hilal, che avrebbe garantito al Milan circa 35 milioni di euro e al giocatore un ingaggio faraonico. Questa posizione, se da un lato è comprensibile per chi desidera continuare a giocare in Europa ad alti livelli, dall’altro mette il Milan in una posizione scomoda. Il club rossonero, infatti, vuole evitare a tutti i costi di perdere un giocatore di tale calibro a parametro zero tra un anno.

L’Atletico Madrid ha mostrato un interesse concreto per il ritorno di Theo, ma le prime offerte dei “Colchoneros” (intorno ai 15-17 milioni di euro, a volte con l’inserimento di contropartite come Nahuel Molina) sono state ritenute insufficienti dal Milan. La dirigenza rossonera è stata chiara: per Theo si accettano solo offerte “cash” e congrue al valore del giocatore, che si aggirano intorno ai 30 milioni di euro.

La presa di posizione del Milan è netta e ha un duplice obiettivo: spingere le squadre interessate, in primis l’Atletico Madrid, ad alzare la propria offerta e, allo stesso tempo, mandare un messaggio chiaro al giocatore. Se Theo non dovesse accettare una delle destinazioni proposte o se non arrivasse un’offerta soddisfacente, il Milan sarebbe pronto a metterlo ai margini della rosa. Questo significherebbe allenarsi a parte, magari con la Primavera, e non essere considerato per le partite ufficiali.

Una situazione del genere, seppur drastica, è stata già adottata da altri club in passato per gestire casi simili di giocatori con contratti in scadenza e non propensi al rinnovo o a un trasferimento. L’obiettivo è esercitare pressione sul giocatore affinché acconsenta a una cessione che sia economicamente vantaggiosa per il club. L’estate rossonera si preannuncia quindi caldissima sul fronte Theo Hernandez, con il ritiro estivo ormai alle porte e una soluzione che deve essere trovata al più presto per evitare un braccio di ferro che non gioverebbe a nessuno.