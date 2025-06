Calciomercato Milan, svolta sul futuro di Theo Hernandez: il francese ha trovato l’accordo per andare via con questa squadra. Le ultimissime

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, giornalista di Relevo, Theo Hernandez ha raggiunto un accordo sui termini contrattuali con l’Atletico Madrid. Il terzino sinistro francese avrebbe dato il suo “sì” ai Rojiblancos, manifestando la volontà di tornare a Madrid e di lasciare il Milan.

Nonostante l’accordo tra il giocatore e il club spagnolo, la trattativa per il trasferimento è ancora complessa. La distanza tra la richiesta del Milan e l’offerta dell’Atletico Madrid è al momento considerata significativa. I Colchoneros avrebbero proposto una cifra inferiore ai 20 milioni di euro, bonus inclusi, mentre il Milan si aspetta un’offerta più alta per un giocatore del calibro di Hernandez, il cui contratto scade nel 2026.

Le negoziazioni tra i due club continueranno nelle prossime settimane e non si prevede una risoluzione immediata. L’Atletico Madrid farà leva sull’accordo già raggiunto con il giocatore per cercare di convincere il Milan a ridurre le proprie pretese economiche. Questa situazione si sviluppa dopo che Theo Hernandez ha rifiutato un’offerta significativa da parte dell’Al-Hilal, club saudita che aveva già un’intesa con il Milan per circa 35 milioni di euro. La sua preferenza resta quella di proseguire la carriera in Europa.