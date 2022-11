Theo Hernandez conquista la Francia: vietato tenerlo fuori. Grande prova del terzino del Milan all’esordio Mondiale

Theo Hernandez subentra al fratello Lucas infortunato e si prende la fascia sinistra. Così i giornali dopo Francia-Australia.

TUTTOSPORT 7 – Entra male, perdendo un pallone sanguinoso, ma regala l’assist del pari a Rabiot e poi spinge sempre con costanza.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – Nato col goniometro: crossatore devastante. La palla per Giroud è uno spettacolo, quella per la rovesciata di Giroud meglio. Nuovo divieto in Qatar: vietato tenerlo fuori