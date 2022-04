Thauvin svela: «Ecco perchè non sono più andato al Milan»

Florian Thauvin, esterno del Tigres UANL, è tornato a parlare del mancato arrivo al Milan nella scorsa estate: il retroscena

Ai microfoni di Canal +, Florian Thauvin ha svelato i motivi del mancato passaggio al Milan la scorsa estate:

«Il mio futuro doveva essere al Milan, ma loro non conoscevano il budget per la prossima stagione, non sapevano se sarebbero stati in Champions League e avevano importanti giocatori da rinnovare. Per questo mi hanno chiesto tempo. Arrivato ad aprile, però, non volevo più aspettare».