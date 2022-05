Terza maglia Milan 2022/23: l’anticipazione di FootyHeadlines – FOTO

FootyHeadlines ha anticipato quella che dovrebbe essere la terza maglia Milan in vista della prossima stagione e che dovrebbe essere lanciata intorno alla metà di agosto 2022.

La terza maglia del Milan 2022-23 introduce un look insolito per il club, combinando diverse tonalità di verde mimetico, tra cui “Dark Green Moss” come colore principale e “Spring Moss” per i loghi. Inoltre, ha un girocollo nero e polsini abbinati, mentre un motivo a righe sottili appare sul davanti e sulle maniche in una tonalità leggermente più scura. Giallo fluo , infine, la stella sopra lo stemma del club e il logo Emirates.