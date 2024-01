Terracciano Milan: i rossoneri vogliono chiudere tra stasera e domani! Svelate le CIFRE dell’affare per il difensore

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, Filippo Terracciano ha scelto il Milan ed è sempre più vicino a trasferirsi in rossonero. Previsti nuovi contatti in giornata per gli accordi definitivi.

Il Milan intende chiudere tra stasera e domani, ha migliorato la base fissa da 5 a 5,5 milioni e aggiungere dei bonus. Una cifra che sta molto bene al Verona, la Juve mai in lizza, la Fiorentina sempre sullo sfondo.