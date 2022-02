ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Terim ricorda: «Vincere in casa dell’Inter fu bellissimo». Le dichiarazioni del tecnico turco

Fatih Terim, allenatore ed ex Milan, ricorda su La Gazzetta dello Sport il derby del 2001

Le sue parole: «Ho un ricordo speciale e impresso nella memoria del mio derby da allenatore rossonero. E’ la partita del 21 ottobre 2001 e vincemmo: il derby di Milano è tra le partite più importanti non solo in Italia ma in tutto il mondo. Anzi è più di una gara, è un evento internazionale, planetario. E’ storia del calcio, importante per i milanesi e per tutti gli appassionati di questo bellissimo sport. Quello del 2001 fu bellissimo perché vincemmo e anche se San Siro è di entrambe, allora lo facemmo a casa loro: ancora più bello. In più fu un successo in rimonta, l’Inter passò in vantaggio con Nicola Ventola. All’inizio del secondo tempo cominciò la nostra straordinaria rimonta e solo nel finale loro trovarono il gol dell’inutile 4 a 2. In quella ripresa facemmo una grandissima partita, giocando un calcio spettacolare: e soprattutto fu un ottimo risultato e una gran bella festa. Un successo storico anche per come arrivò».