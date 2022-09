Teocoli su Pioli: «Gestisce la squadra come un parroco in sagrestia». Le dichiarazioni dello showman sul tecnico

Teo Teocoli ha rilasciato qualche dichiarazione sul Milan e su Stefano Pioli. Le sue parole in un’intervista a Libero.

«Il nuovo corso creato con tanti giovane è quello giusto. Mi vengo- no in mente Kalulu, quando è arrivato faceva ridere per il cognome e invece si è rivelato un bel difensore. O Tonali che, pur di restare al Milan, ha accettato un compenso adeguato, quello che non ha fatto Donnarumma. Pioli? Chiamatelo Padre Pioli. Lui è ecumenico, gestisce la squadra come un parroco in sagrestia. Fa un buffetto, si alza la tonaca e via in campo».