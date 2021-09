Telecronaca Milan Lazio: chi commenta il match di San Siro

Telecronaca Milan Lazio: il match delle 18:00 a San Siro, trasmesso da DAZN, sarà affidato alle voci di Stefano Borghi e Francesco Guidolin

Oggi alle 18:00 a San Siro andrà in scena il big match tra Milan e Lazio. La gara, valida per la terza giornata di Serie A, potrà dire molto sulle ambizioni delle due squadre in questa stagione.

CHI AL COMMENTO – La gara sarà visibile in esclusiva su DAZN e la telecronaca è affidata a Stefano Borghi, con commento tecnico di Francesco Guidolin.