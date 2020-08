Tecnico Pordenone: «Pobega torna al Milan, mi ricorda Castrovilli»

Attilio Tesser, tecnico del Pordenone, ha parlato del futuro di Tommaso Pobega: il centrocampista rientrerà al Milan all’avvio della stagione

Intervistato da Tuttomercatoweb, Attilio Tesser, tecnico del Pordenone, ha parlato del futuro di Tommaso Pobega rientrante al Milan dopo il prestito in friuli: «Il ragazzo è veramente molto interessante, ha qualità. Vuole arrivare in alto ma non è presuntuoso, in ogni allenamento va al 100% come se fosse sempre in partita. Fisicamente e tecnicamente è ben dotato, per me può avere la sua prospettiva. Al Milan può giocare, ma l’importante è che non pensino che arrivi subito un campione: Tommaso è un ragazzo che deve crescere con calma».

COME CASTROVILLI – «Penso a Castrovilli, che dopo due anni a Cremona con me ha trovato Montella che gli ha dato fiducia nella Fiorentina; Pobega può avere le stesse possibilità di fare bene in Serie A».

RITORNO AL MILAN – «Da quello che mi risulta, tornerà sicuramente al Milan che lo valuterà durante il ritiro. Pioli è molto bravo: capirà subito se il ragazzo sia già pronto per il Milan o se deve ancora farsi le ossa».