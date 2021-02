Tatarusanu compie 35 anni: gli auguri del Milan – VIDEO

Tatarusanu compie oggi 35 anni, il portiere rumeno è attualmente il secondo portiere del Milan dietro Gigio Donnarumma

In rossonero dallo scorso settembre, Ciprian Tătăruşanu è un elemento dalla grande esperienza (anche nel nostro campionato) e affidabilità tra i pali.

Ad oggi è stato chiamato in causa in cinque occasioni tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League, e in tre di queste ha mantenuto la porta inviolata: è stato decisivo, soprattutto, nella lotteria dei rigori contro il Torino e nella trasferta di Praga che ha regalato ai rossoneri il primo posto nel girone europeo. Tanti auguri, quindi, al gigante rumeno, che oggi compie 35 anni!