Tassotti: «Milan tieni Calabria, devi dargli un’ultima chance»

Tassotti rivela che Davide Calabria meriterebbe un’ultima chance. Il Milan, invece, vorrebbe puntare su Dumfries

Mauro Tassotti ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, parlando di Davide Calabria:

«Non capisco perché si debba cedere un ragazzo come Calabria che arriva dal vivaio. Certo, assicurerebbe una preziosa plusvalenza. Certo, non ha fatto una buona stagione. Ma io gli darei altre chance. Dumfries sarebbe un prospetto, ma come ho detto io non toglierei chance a Calabria. E Conti è stato penalizzato dagli infortuni, perciò cederlo adesso non avrebbe senso neppure considerando la situazione del bilancio del club. Le sue quotazioni potrebbero risalire».