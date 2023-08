Taremi al Milan: ecco quando è attesa la risposta del Porto

Sono ore decisive in chiave calciomercato per il passaggio di Taremi dal Porto al Milan. In tal senso rossoneri pronti ad alzare l’offerta

Il Milan spinge per portare Mehdi Taremi a Milanello. I rossoneri e il Porto sono in contatto permanente e sono ore decisive per il futuro dell’attaccante.

In tal senso ora stanno preparando una nuova offerta per l’iraniano da presentare nelle prossime ore al Porto di circa 20 milioni. Come riportato da Matteo Moretto tra stasera e domani è attesa la risposta definitiva del club portoghese.