Tare da record, che cessioni per il Milan in estate: tutte le cifre

Tare da record in questa sessione estiva di calciomercato! Cessioni importanti. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan si conferma protagonista assoluto del calciomercato estivo, ma non solo per gli acquisti. La dirigenza rossonera, guidata dal direttore sportivo Igli Tare, ha infatti realizzato una vera e propria impresa, incassando la cifra record di 150 milioni di euro dalle cessioni dei propri calciatori. Un risultato storico per il club, che non aveva mai raggiunto una cifra così alta in una singola sessione di mercato.

La strategia vincente della dirigenza

La cifra incassata, confermata da fonti autorevoli come Sky Sport, è il frutto di un lavoro meticoloso e di una strategia chiara e ben definita. Il Milan ha saputo valorizzare i propri giocatori, cedendoli al momento giusto e alle giuste cifre, senza svenderli. Questo ha permesso al Diavolo di autofinanziarsi in gran parte le prossime mosse di mercato, un fattore fondamentale nel calcio moderno.

Il lavoro di Igli Tare, che da poco più di un anno è a capo del progetto sportivo, è stato fondamentale. L’ex attaccante albanese ha saputo coniugare esperienza e pragmatismo, ottenendo il massimo da ogni trattativa. Le cessioni di giocatori come Mike Maignan, l’ex portiere titolare, e Theo Hernández, il terzino sinistro, hanno generato gran parte delle entrate, ma sono state anche le cessioni di altri giocatori meno importanti a contribuire al totale finale.

Un tesoretto per il futuro

I 150 milioni di euro incassati dalle cessioni rappresentano un vero e proprio tesoretto per il Milan, che potrà essere reinvestito per rinforzare la squadra e renderla ancora più competitiva. L’obiettivo principale è quello di mettere a disposizione del nuovo allenatore Massimiliano Allegri una rosa all’altezza delle ambizioni del club.

Con questa somma a disposizione, la dirigenza potrà agire in maniera più decisa sul mercato in entrata, puntando su profili di alto livello per ogni reparto. Il Milan è alla ricerca di un attaccante di peso, di un centrocampista che sappia dare qualità e quantità, e di un difensore centrale che possa guidare il reparto. Le prossime settimane saranno decisive per capire come il Diavolo deciderà di investire questo capitale, ma una cosa è certa: la strategia del club è chiara, e il futuro sembra più che promettente.