Calciomercato Milan, Tare accelera per Okoli! Pista confermata, fumata bianca prevista dopo ferragosto? Ultime

33 minuti ago

33 minuti ago

Calciomercato Milan, dopo De Winter i rossoneri vogliono prendere anche un altro difensore centrale: Okoli nome molto caldo

Le voci di corridoio si fanno sempre più insistenti e, a quanto pare, le anticipazioni trovano conferma: il calciomercato Milan è seriamente intenzionato a rafforzare la propria difesa con l’arrivo di Caleb Okoli. Il nuovo Direttore Sportivo rossonero, Igli Tare, è stato avvistato in colloquio con i dirigenti del Leicester, un incontro che preannuncia sviluppi importanti nei prossimi giorni. La trattativa, al momento in fase embrionale, potrebbe scaldarsi notevolmente intorno al 20 agosto, data che i tifosi milanisti dovranno segnarsi sul calendario.

L’interesse del Milan per Okoli non è certo una novità. Il giovane difensore, reduce da una stagione convincente, è da tempo nel mirino delle grandi squadre europee. La sua fisicità, la capacità di leggere il gioco e la versatilità lo rendono un profilo ideale per la difesa di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan che punta a costruire una squadra solida e competitiva su tutti i fronti. L’arrivo di Tare come DS ha accelerato i tempi, e la sua esperienza internazionale nel calciomercato sta già dando i suoi frutti.

Il Leicester, dal canto suo, non intende farsi trovare impreparato. La squadra inglese è concentrata nella ricerca di un difensore che possa sostituire degnamente Okoli, qualora la cessione si concretizzasse. Questo fattore è cruciale per la buona riuscita dell’operazione: il Leicester non lascerà partire il suo gioiello senza avere la certezza di un sostituto all’altezza. È una dinamica tipica del calciomercato, dove ogni mossa è interconnessa e le società cercano di massimizzare i propri interessi.

Per i tifosi del Milan, l’acquisto di Okoli rappresenterebbe un segnale forte delle ambizioni della società. Dopo l’arrivo di Allegri in panchina, la campagna acquisti sta prendendo forma, con l’obiettivo di tornare a competere per i vertici del campionato e in Europa. Tare sta lavorando a ritmo serrato per fornire al tecnico livornese una rosa completa e di qualità, in grado di affrontare le sfide della prossima stagione. Il mercato estivo è ancora lungo, ma le basi per un Milan protagonista sembrano essere state gettate.

La situazione è da monitorare attentamente, come suggerito anche dalla fonte che ha riportato per prima l’anticipazione. Le prossime due settimane saranno decisive per capire se Okoli vestirà la maglia rossonera. I colloqui tra Milan e Leicester si faranno più frequenti e l’attenzione sarà massima su ogni dettaglio della trattativa. L’attesa è palpabile, e la speranza è che la fumata bianca possa arrivare presto per la gioia di tutti i tifosi milanisti. Il calciomercato è un’altalena di emozioni, ma l’impressione è che per il Milan stiano arrivando ottime notizie. Lo riporta Alessandro Jacobone.

