Tare, la sua priorità per il Milan: svelato il retroscena sulla trattativa di calciomercato

Tare ha sempre scelto lui come priorità per il Milan. Ecco il retroscena sulla trattativa fatta dai rossoneri

L’arrivo di Victor Boniface al Milan, operazione che sembra ormai vicina alla conclusione, non è il frutto di una trattativa improvvisa, ma il culmine di un lungo e meticoloso lavoro di scouting. Il talentuoso attaccante nigeriano, che si è messo in mostra in Bundesliga con la maglia del Bayer Leverkusen, ha da sempre rappresentato la prima scelta del direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare. L’ex dirigente della Lazio, noto per il suo occhio attento sui giovani talenti, ha monitorato il profilo di Boniface per diverso tempo, convinto delle sue potenzialità e del suo perfetto adattamento al progetto tecnico del club.

Le alternative sul mercato e la ferma convinzione su Boniface

Nonostante la prima scelta sia sempre stata Boniface, il Milan ha sondato anche altre piste nel corso dell’ultima sessione di mercato. Tra i nomi presi in considerazione figurano quelli di Dusan Vlahovic, il centravanti serbo della Juventus, e di Rasmus Hojlund, il giovane attaccante danese del Manchester United. Sebbene questi profili abbiano qualità indubbie, la dirigenza del Diavolo ha sempre mantenuto il focus principale su Boniface. La sua duttilità, la sua stazza fisica e la sua notevole abilità nel finalizzare con entrambi i piedi lo rendono un profilo unico, ideale per rafforzare un reparto offensivo che necessita di nuove energie. La scelta del club, quindi, non è stata dettata da ripieghi, ma da una precisa strategia di mercato, che ha visto in Boniface il rinforzo ideale per il centrocampo rossonero. L’allenatore Massimiliano Allegri, il quale ha espresso il suo favore per l’arrivo del giocatore, avrà così a disposizione una nuova pedina fondamentale per la sua squadra.

Un acquisto strategico per i rossoneri

L’acquisto di Boniface rappresenta una mossa strategica per il Milan, che punta a tornare a competere ai massimi livelli sia in Italia che in Europa. Il suo arrivo al fianco di Olivier Giroud, l’esperto attaccante francese, potrebbe formare una coppia offensiva formidabile, in grado di offrire diverse soluzioni tattiche. Con questa operazione, il club dimostra di voler investire su giocatori di qualità che possano garantire un impatto immediato e, allo stesso tempo, rappresentare un valore per il futuro. I tifosi rossoneri attendono con ansia l’ufficialità, sognando un attacco in grado di riportare il club ai vertici del calcio italiano.