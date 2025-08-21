Calciomercato Milan, i tifosi hanno un grande dubbio su Boniface: quest’aspetto preoccupa in vista della prossima stagione. Le ultimissime

Dopo aver inseguito a lungo Rasmus Hojlund, il cui futuro resta incerto a causa delle sue richieste di garanzie, il Milan ha deciso di cambiare rotta in modo definitivo e ha virato con decisione su Victor Boniface. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’attaccante nigeriano è a un passo dal vestire la maglia rossonera, in un’operazione che ha subito una svolta inaspettata. La chiave che ha sbloccato la trattativa è stata la disponibilità del Bayer Leverkusen a cedere il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto, una condizione che il club tedesco non aveva inizialmente preso in considerazione.

L’accordo tra le società si basa su una valutazione totale di circa 30 milioni di euro, una cifra che il Milan è pronto a investire per assicurarsi le prestazioni del giovane talento. Se da un punto di vista tecnico non ci sono dubbi sulle sue qualità, il vero punto interrogativo su Boniface riguarda la sua tenuta fisica. Il giocatore, infatti, ha già subito in passato due gravi infortuni al ginocchio, con la rottura dei legamenti crociati, quando militava nel Bodo Glimt. Anche la sua ultima stagione al Bayer Leverkusen è stata purtroppo condizionata da diversi problemi fisici, che ne hanno limitato l’impiego.

Nonostante queste incognite, il Milan ha deciso di scommettere sulle potenzialità di Boniface, convinto che, se in perfetta forma, possa rappresentare un rinforzo decisivo per l’attacco. L’operazione è ormai in dirittura d’arrivo, e i tifosi rossoneri attendono solo l’annuncio ufficiale per dare il benvenuto al nuovo numero 9.