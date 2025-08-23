Tare a DAZN: «Sono molto emozionato, a breve prenderemo una decisione su Boniface. Fretta? No e vi spiego perchè»

Tare, DS del Milan, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro la Cremonese a San Siro: le dichiarazioni dell’albanese

Le parole di Igli Tare, nuovo direttore sportivo del Milan, a DAZN nel pre-partita di Milan-Cremonese hanno acceso i riflettori sul futuro del club rossonero. Le dichiarazioni di Tare hanno fornito un’analisi dettagliata e prospettica del nuovo Milan, un club che punta a tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

PAROLE – «Non sono stati supplementi di visite. Sapevamo delle problematiche del passato, stiamo facendo tutte le valutazioni sullo stato di salute del giocatore. Le sue qualità sono indiscutibili. Stiamo cercando di prendere la decisione giusta per questa situazione. Decisione a breve?Ovvio, tra poco finisce il calciomercato. A breve discuteremo insieme anche all’allenatore e prenderemo una decisione finale. Deadline? Non ci mettiamo pressione addosso, al massimo la mettiamo agli altri. Cessioni? Hai fatto bene a farmi questa domanda. Dietro tutto questo lavoro fatto in questi tre mesi c’è un gruppo decisivo. Insieme a Furlani, Ibra, Moncada e lo stesso Allegri, che con il suo staff ha fatto un lavoro eccezionale nella valorizzazione di questi giocatori che noi abbiamo ceduto. È stato un lavoro fantastico di tutto questo gruppo: ognuno ha un ruolo importante. Musah e Chukwueze? Stiamo valutando tutte queste situazioni. Giocando una partita una settimana insieme a Max stiamo valutando le cose migliori da fare. Sicuramente vogliamo creare un gruppo fantastico e forte, una squadra determinata. Questo club e questo stadio se la merita. Sono molto emozionato come chiunque ha indossato questa maglia. Lavorare per questa società per me è un grande sogno. Allo stesso tempo so cosa vuol dire lavorare, quindi ho grande umiltà, grande voglia e determinazione. La storia di questo Club ti insegna che le vittorie sono quelle che contano. Allegri mi ha chiesto un centrale? No».