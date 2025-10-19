Connect with us

Tare a DAZN: «Vogliamo vincere per prendere il primato in classifica, gli infortuni non devono essere un alibi. Modric e Ricci? Dico questo»

Milan news 24

Published

2 giorni ago

on

By

Tare

Tare a DAZN: le dichiarazioni del dirigente del Milan a pochi minuti dall’inizio del match contro la Fiorentina. Le ultimissime notizie

Intervenuto a Dazn prima di Milan-Fiorentina, Tare, dirigente del club rossonero, ha dichiarato:

INFORTUNI – «Infortuni? Non ci sono scuse, se vinciamo siamo primi in classifica. Giochiamo contro una squadra forte, vogliamo giocarcela».

ATHEKAME – «Giocatore giovane con grande personalità, uno stadio del genere mette comunque pressione. Stasera ha meritato la maglia da titolare».

RICCI E MODRIC – «Possono convivere, tutti crescono giocando al fianco di Modric».

ROSA – «Volevamo solo 19 giocatori di movimento, la nostra è stata una scelta. Non è una cosa buona avere tutte queste assenze. Non vogliamo comunque alibi, se vinciamo siamo primi».

