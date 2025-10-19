HANNO DETTO
Tare a DAZN: «Vogliamo vincere per prendere il primato in classifica, gli infortuni non devono essere un alibi. Modric e Ricci? Dico questo»
Tare a DAZN: le dichiarazioni del dirigente del Milan a pochi minuti dall’inizio del match contro la Fiorentina. Le ultimissime notizie
Intervenuto a Dazn prima di Milan-Fiorentina, Tare, dirigente del club rossonero, ha dichiarato:
INFORTUNI – «Infortuni? Non ci sono scuse, se vinciamo siamo primi in classifica. Giochiamo contro una squadra forte, vogliamo giocarcela».
ATHEKAME – «Giocatore giovane con grande personalità, uno stadio del genere mette comunque pressione. Stasera ha meritato la maglia da titolare».
RICCI E MODRIC – «Possono convivere, tutti crescono giocando al fianco di Modric».
ROSA – «Volevamo solo 19 giocatori di movimento, la nostra è stata una scelta. Non è una cosa buona avere tutte queste assenze. Non vogliamo comunque alibi, se vinciamo siamo primi».