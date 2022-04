Tardelli: «Maldini è entrato perfettamente nel ruolo di dirigente». Le parole dell’ex difensore di Juve e Nazionale

Marco Tardelli parla così di Paolo Maldini in riferimento a un possibile percorso di Del Piero come dirigente alla Juventus.

DEL PIERO NUOVO BONIPERTI – «Bisogna studiare, imparare, prepararsi. Bisogna calarsi in un nuovo ruolo. Non ci si improvvisa Boniperti in un giorno. Torno sempre a Maldini che è l’esempio attuale: è stato bravo a entrare perfettamente nel suo ruolo. Non era così al primo giorno di Milan, ma si è impegnato e ha imparato. Altrimenti non sarebbe il Maldini diventato simbolo dirigenziale di un Milan che da due stagioni lotta per lo scudetto. Ha colto l’occasione».