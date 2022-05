Tacconi, il figlio: «È in forte miglioramento, fosse per lui uscirebbe già»

Tacconi, parla il figlio: «È in forte miglioramento, fosse per lui uscirebbe già» ha detto ai microfoni della Gazzetta dello Sport

Il figlio di Stefano Tacconi, Andrea, è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport per parlare delle condizioni del padre. Di seguito le sue parole.

BUONE NOTIZIE – «Per la prima volta ho sentito i medici davvero positivi, sollevati. Papà è in forte miglioramento, è ancora leggermente sedato, ma sopratutto perché bisogna tenerlo calmo: se fosse per lui, si staccherebbe già tutto e uscirebbe dall’ospedale».

REGALO – «Gli ho detto che mercoledì sera si gioca la finale di Coppa Italia e che giovedì lo aggiornerò sul risultato. Speriamo che la Juventus possa fargli un regalo, visto che venerdì è il suo compleanno. Per come siamo entrati qui dentro la situazione in cui siamo adesso è un miracolo. Non è finita, ma davvero i passi avanti sono stati importanti».