Tacchinardi: «Juventus da scudetto? Solo se il Milan crolla». Le parole dell’ex centrocampista bianconero

A TMW Radio, Alessio Tacchinardi ha parlato della corsa scudetto. Il suo commento sulla Juventus.

SCUDETTO – «Se crollano tre squadre lì davanti sì, ma non credo proprio. Un massacro così di infortuni non c’è mai stato. Si parla tanto di Dybala, ma mi chiedo: è così gracile o magari è un lavoro non fatto bene su tutta la squadra? Non ha più ricambi in mezzo, ieri si è visto poco anche Vlahovic. Non gli sono state date palle utili. Non è stanco, ma la Juve fa enorme fatica a portare palla lì davanti».