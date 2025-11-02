Svilar a DAZN: «Grande lavoro difensivo, oggi è un big match. Maignan riferimento? Dico questa cosa». Le ultimissime notizie

A meno di un’ora dal fischio d’inizio (ore 20:45) del big match di San Siro tra Milan e Roma, il portiere giallorosso Mile Svilar ha scaldato l’atmosfera ai microfoni di DAZN, parlando di ambizione, solidità difensiva e del confronto diretto con il collega rossonero Mike Maignan. Il giovane estremo difensore serbo, ormai punto fermo della squadra di Gasperini, ha trasmesso fiducia e concentrazione, pur riconoscendo l’importanza della posta in gioco in uno scontro diretto cruciale per le zone alte della classifica di Serie A.

«Ho bellissime sensazioni, è un big match. È presto per la classifica, oggi dobbiamo provare a fare una grande partita e dopo vediamo cosa esce fuori», ha dichiarato Svilar, minimizzando l’impatto della graduatoria attuale e spostando l’attenzione sulla prestazione da fornire in campo. L’approccio pragmatico del portiere riflette la mentalità che l’undici di Gasperini ha mostrato in questa prima parte di stagione, caratterizzata da un’ottima organizzazione.

A sottolineare il buon momento della Roma, Svilar ha poi commentato i cinque clean sheets già collezionati in campionato, un dato che evidenzia l’efficacia del lavoro tattico. «Abbiamo già fatto un lavoro buono difensivo da quasi un anno», ha spiegato, riferendosi probabilmente all’ottimo finale della passata stagione e all’impronta di Gasperini, «ovviamente stiamo facendo bene con la difesa, che vuol dire tutta la squadra». Un’analisi che premia il collettivo e il sacrificio di ogni reparto.

Infine, l’attenzione si è spostata sul duello personale con Mike Maignan, portiere del Milan e tra i migliori al mondo nel suo ruolo. Interrogato su quali qualità vorrebbe «rubargli», Svilar non ha nascosto la sua ammirazione: «Ho già rubato tanto guardandolo in TV. Per me è un punto di riferimento». Una dichiarazione che suona come una carica in vista del confronto di stasera: l’allievo che sfida il maestro, pronto a dimostrare di aver appreso la lezione sul campo più prestigioso. La Roma si affida ai guanti d’oro del suo portiere per provare a consolidare la sua posizione in classifica.