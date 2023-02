Superlega, inutile la sentenza di Madrid? Cosa succede a marzo

Ecco le ultime novità sul tema Superlega dopo la sentenza del tribunale di Madrid. Marzo sarà il mese decisivo

Nel mese di marzo sono attese novità sul tema Superlega, competizione che prevede anche la partecipazione del Milan. Il punto della situazione secondo la Gazzetta dello Sport.

Tra un mese dovrebbe infatti arrivare la sentenza della Corte Ue di Lussemburgo, prima di cui qualsiasi altro provvedimento potrà contare davvero poco e questo discorso vale anche per il Tribunale di Madrid, che ha decretato come Uefa e Fifa non possano punire i club “ribelli”.

C’è però il problema che Uefa e Fifa avrebbero potuto emettere sanzioni già dallo scorso aprile, mentre invece hanno deciso di aspettare la fine del procedimento. E alla Corte dovranno adeguarsi tutti i giudici. In caso di risposta negativa alla Superlega, le sentenze di Madrid saranno solo carta straccia.