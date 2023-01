Supercoppa, Marotta: «Onorati di disputare questa finale»

Le dichiarazioni di Giuseppe Marotta a Sport Mediaset prima della finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan

Marotta ha presentato la finale che mette in palio la Supercoppa a Sport Mediaset:

FINALE – «Questa è una partita secca in cui tante componenti entrano in gioco. Dobbiamo entrare in campo con motivazioni, siamo onorati di disputare una partita che mancava da anni. Dobbiamo affrontarla con motivazione, sperando che possa andare al meglio. Siamo onorati di disputare una partita che mancava dal 2011 in finale, che ci riporta a uno spot importante per il nostro movimento calcistico. Skriniar? Non abbiamo fretta, ora dobbiamo concentrarci sulla partita, Milan deve stare tranquillo e decidere con calma, è un professionista serio e il nostro ottimismo è sincero»