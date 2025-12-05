Supercoppa Italiana, ufficiali date e regolamento dell’edizione a Riyadh: il Milan scende in campo il 18 dicembre

Supercoppa Italiana, definito il calendario in Arabia Saudita: focus sulla tecnologia avanzata e le misure di trasparenza

Il Consiglio della Lega Calcio Serie A ha ufficializzato gli orari e il regolamento della Supercoppa Italiana che si terrà a Riyadh a dicembre 2025. Il Milan, reduce dall’eliminazione in Coppa Italia, si concentra sulla Supercoppa come uno dei pochi obiettivi rimasti, scendendo in campo per la prima semifinale contro il Napoli il 18 dicembre. La seconda semifinale (Bologna – Inter) si giocherà il giorno dopo, il 19 dicembre. Il fischio d’inizio per tutte le gare è alle 22.00 local time, corrispondenti alle 20.00 italiane, con la Finale fissata per il 22 dicembre.

Supercoppa Italiana, ufficiale il regolamento

Il torneo sarà un banco di prova per l’innovazione arbitrale. Oltre all’ormai consueto Goal Line Technology (GLT) e al Video Assistant Referees (VARs), la Lega ha voluto integrare la Semi-Automated Offside Technology (SAOT), sistema che promette maggiore velocità e precisione nelle decisioni sui fuorigioco. L’utilizzo di tale tecnologia avanzata mira a ridurre al minimo le polemiche che spesso hanno caratterizzato i tornei passati.

Per garantire la massima chiarezza nei confronti del pubblico presente allo stadio, è stata decisa l’integrazione del segnale Vardict sul maxischermo. La vera novità in termini di comunicazione è l’introduzione del Public Announcement dopo i Var Checks e le Var Review, una misura destinata ad aumentare la comprensione delle decisioni arbitrali da parte di tifosi e addetti ai lavori, portando il torneo su standard internazionali di trasparenza. Queste misure sottolineano l’importanza attribuita al trofeo dalla Lega, un obiettivo che il Milan cercherà di conquistare per dare un senso concreto a questa prima parte di stagione.