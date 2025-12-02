Supercoppa Italiana 2025, svelato il pallone ufficiale PUMA Orbita Gold: il Milan sfida il Napoli e non solo a Riyadh per il trofeo – FOTO

Supercoppa Italiana 2025: la Lega Serie A presenta la sfera dorata per la Final Four in Arabia Saudita. Tecnologia al top e look vintage

L’attesa per la Supercoppa Italiana 2025 sale di livello con la presentazione ufficiale dello strumento che sarà al centro della contesa sul rettangolo di gioco. La Lega Calcio Serie A e PUMA hanno svelato la special edition del pallone PUMA Orbita, realizzato appositamente per la 38ª edizione della EA SPORTS FC Supercup. Il torneo, che andrà in scena nella cornice di Riyadh dal 18 al 22 dicembre, vedrà il Milan scendere in campo nella prima semifinale contro il Napoli, mentre dall’altra parte del tabellone si sfideranno Bologna e Inter. I rossoneri cercheranno l’accesso alla finale calciando una sfera dal look esclusivo, caratterizzata da una colorway Gold pensata per celebrare l’eccellenza sportiva dei quattro club partecipanti.

Supercoppa Italiana 2025: presentato il pallone ufficiale

Sotto il profilo tecnico, il pallone FIFA Quality Pro rappresenta lo stato dell’arte della tecnologia sportiva. La sfera è progettata per mantenere la forma perfetta e ridurre drasticamente l’assorbimento dell’acqua, fattore cruciale per la costanza delle prestazioni. L’inserimento di una speciale schiuma POE garantisce una sensibilità al tocco superiore e una consistenza del rimbalzo solida, mentre la superficie in PU 3D testurizzato da 1,2 mm è stata studiata per migliorare l’aerodinamica e rendere la palla più resistente all’usura. Dettagli come la valvola PAL (PUMA Air Lock) assicurano inoltre una ritenzione d’aria ottimale, permettendo ai calciatori traiettorie stabili e passaggi millimetrici.

La sinergia tra calcio reale e virtuale prosegue grazie alla partnership con EA SPORTS FC: il pallone dorato sarà presto disponibile anche all’interno del videogioco EA SPORTS FC™ 26. Contestualmente, il brand ha lanciato la LEGA CALCIO Polo Vintage, una collezione che omaggia la tradizione con l’iconico logo storico della Lega, disponibile in tre colorazioni (New Navy, Warm White e Bordeaux) e pronta al debutto digitale come divisa del Serie A Classic Team. Tifosi e appassionati potranno acquistare sia il pallone della Supercoppa che la linea d’abbigliamento presso i retailer selezionati.

